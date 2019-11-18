Son Dakika Haberleri: Motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 12.30 sıralarında Kula'nın Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 355 Sokak'tan Kazım Karabekir Caddesi'ne çıkmak isteyen Ramazan S. idaresindeki 45 UA 6246 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan Adem Ç. idaresindeki 45 RA 4341 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yara almazken motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Ali Çubukkıran yaralandı.


Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çubukkıran, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
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