Son Dakika Haberleri: Motosikletle Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada

Motosikletle Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada

43 dakika önce

Karaman'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Motosikletle Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada, System.String[]
Karaman'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Muhammet İkbal Öztürk (18) yönetimindeki 70 HC 798 plakalı motosiklet, Gazidükkan Mahallesi Kenzi Caddesi'nde Salih Ünver (40) idaresindeki 70 BA 063 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada, motosiklet sürücüsü Öztürk ile motosiklette bulunan Osman Demir (14) yaralandı.


Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza anı, bölgedeki bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde ara yoldan caddeye çıkan otomobilin, cadde üzerinde ilerleyen motosiklete çarpması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Muhammet İkbal, Karaman, Güncel
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