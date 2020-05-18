Motosikletle, otomobilin çarpışması kamerada - Son Dakika

Motosikletle, otomobilin çarpışması kamerada

ANTALYA - Antalya'da motosikletin otomobille çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece yarısı Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesinde meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya, kavşak sistemi içinden geçen otomobile, motosikletin çarpma anı saniye saniye yansıdı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.