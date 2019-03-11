Son Dakika Haberleri: Motosikletle Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada

Motosikletle Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosikletle Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Tepebaşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.A.'nın kullandığı otomobille N.A. idaresindeki motosiklet, sürücülerin bir anlık dikkatsizliği sonucunda çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü N.A. asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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