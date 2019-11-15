Son Dakika Haberleri: Motosikletle servis minibüsü çarpıştı; 2 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle servis minibüsü çarpıştı; 2 ağır yaralı

Motosikletle servis minibüsü çarpıştı; 2 ağır yaralı

7 saat önce

Motosikletle servis minibüsü çarpıştı; 2 ağır yaralı Motosiklet sürücüsü ve 1 kişi kasksız motosiklete binince ağır yaralandıDÜZCE - D-100 Karayolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında motosikletle servis minibüsü çarpıştı.

Motosikletle servis minibüsü çarpıştı; 2 ağır yaralı

Motosiklet sürücüsü ve 1 kişi kasksız motosiklete binince ağır yaralandı

DÜZCE - D-100 Karayolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında motosikletle servis minibüsü çarpıştı. Kazada kasksız olarak motosiklet kullanan sürücü ve motosiklet üzerinde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza; akşam saatlerinde D-100 Karayolu Örme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; C.E.'nin kullandığı 81 S 1016 plakalı işçi servis minibüsü Örme Kavşağı'nda İstanbul istikametinden döner kavşağa girdiği esnada İstanbul istikametine gitmekte olan A.Y.'nin kullandığı 34 KN 8444 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.Y. ve motosiklette bulunan Ö.Ç. yere savruldular. Motosiklet sürücüsü A.Y. ve Ö.Ç. kask kullanmadığı için başlarına aldıkları darbelerle ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen Acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralı sürücü A.Y ve Ö.Ç. ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında motosiklet hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletle servis minibüsü çarpıştı; 2 ağır yaralı

D-100 Karayolu, Motosiklet, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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