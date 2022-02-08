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MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİKLERİ ELİF'İ, SIĞINDIĞI BAHÇEDE TABANCAYLA VURDULAR - Son Dakika

MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİKLERİ ELİF'İ, SIĞINDIĞI BAHÇEDE TABANCAYLA VURDULAR

08.02.2022 13:17

ADANA'da motosikletli 2 kişi, takip ettikleri Elif Erdem'i (22) sığındığı evin bahçesinde tabancayla vurdu.

ADANA'da motosikletli 2 kişi, takip ettikleri Elif Erdem'i (22) sığındığı evin bahçesinde tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Erdem sokakta yürürken, kendisini motosikletle takip eden 2 kişiyi fark edip, kaçmaya çalıştı. Erdem, koşarak bir evin bahçesine girdi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, bahçeye girip, Elif Erdem'e tabancayla ateş etti. Kasığına kurşun isabet eden Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİKLERİ ELİF'İ, SIĞINDIĞI BAHÇEDE TABANCAYLA VURDULAR
MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİKLERİ ELİF'İ, SIĞINDIĞI BAHÇEDE TABANCAYLA VURDULAR
MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİKLERİ ELİF'İ, SIĞINDIĞI BAHÇEDE TABANCAYLA VURDULAR

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Yeşilyurt, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİKLERİ ELİF'İ, SIĞINDIĞI BAHÇEDE TABANCAYLA VURDULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİKLERİ ELİF'İ, SIĞINDIĞI BAHÇEDE TABANCAYLA VURDULAR - Son Dakika
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