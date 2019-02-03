Son Dakika Haberleri: Motosikletle Tehlikeli Seyir Pahalıya Patladı

Motosikletle Tehlikeli Seyir Pahalıya Patladı

1 saat önce

Karabük'te babasına ait motosikletle tehlikeli yolculuk yapan genç güvenlik kameralarına yakalandı.

Motosikletle Tehlikeli Seyir Pahalıya Patladı, System.String[]
Karabük'te babasına ait motosikletle tehlikeli yolculuk yapan genç güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin tespit ettiği gence 2 bin 220 lira ceza uygulandı.

Karabük'te önceki gün çevre yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli şekilde motosiklet kullandığına yönelik kamera görüntülerinin yayınlanması üzerine Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Motosiklet plakasının 78 DB 391 olduğu görüntülerin incelenmesinde tespit edilen araç sahibinin Recep A. isimli şahıs olduğu ve şahsın ikameti tespit edilerek, ekiplerce bahse konu adrese gidildi.

Görüntülerde mevcut olan 78 DB 391 plaka sayılı beyaz renkli motosiklet park halinde bulundu ve motosikletin yanında bulunan Emirhan A., motosikletin babasına ait olduğunu ancak motosikleti kendisinin kullandığını söyledi.

Görüntülerin izletildiği genç, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, motosikleti tehlikeli şekilde kullandığını kabul etti. Emirhan A.'nın sürücü belgesi incelendiğinde motosikleti kullanmaya engelinin olduğu anlaşılması üzerine KTK'nin 39/2 (Sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmek) 78/1b (Koruma Başlığı Bulundurmamak), 47/1d (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürecek Şekilde Araç Kullanmak) maddelerinden cezai işlem yapılarak toplamda 2 bin 220 idari para cezası uygulandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

Motosiklet, Karabük, 3. Sayfa
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