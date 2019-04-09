Son Dakika Haberleri: Motosikletle Tehlikeli Taşımacılık

Motosikletle Tehlikeli Taşımacılık

40 dakika önce

Kahramanmaraş'ta motosiklet üzerinde demir çerçeve taşıyan iki kişinin tehlikeli yolcuğu görenleri şaşırttı.

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Kahramanmaraş'ta motosiklet üzerinde demir çerçeve taşıyan iki kişinin tehlikeli yolcuğu görenleri şaşırttı.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesinde plakası öğrenilemeyen motosiklet ile iki kişinin demir çerçeveyi taşıması, tehlikeli görüntüler oluşturdu. Motosikletteki kişiler çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:16 Kaynak: İHA
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