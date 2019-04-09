Motosikletle Tehlikeli Taşımacılık
40 dakika önce
Kahramanmaraş'ta motosiklet üzerinde demir çerçeve taşıyan iki kişinin tehlikeli yolcuğu görenleri şaşırttı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:16 Kaynak: İHA
'ta motosiklet üzerinde demir çerçeve taşıyan iki kişinin tehlikeli yolcuğu görenleri şaşırttı. Dulkadiroğlu
ilçesi Divanlı Mahallesinde plakası öğrenilemeyen motosiklet ile iki kişinin demir çerçeveyi taşıması, tehlikeli görüntüler oluşturdu. Motosikletteki kişiler çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ
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