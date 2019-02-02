Son Dakika Haberleri: Motosikletle Tehlikeli Yolculuğa Gözaltı

Motosikletle Tehlikeli Yolculuğa Gözaltı

1 saat önce

Karabük'te, motosikletini yüzüstü yatar şekilde kullanan kişi gözaltına alındı.

Motosikletle Tehlikeli Yolculuğa Gözaltı, System.String[]
Karabük'te, motosikletini yüzüstü yatar şekilde kullanan kişi gözaltına alındı.

Karabük- Safranbolu çevre yolunda iki kişinin motosikletlerini tehlikeli şekilde kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, bir sürücünün kimliğini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.A'yı gözaltına aldı.

Trafik Şube Müdürlüğüne getirilen E.A'nın ifadesinde, "Motosiklet babama ait. O gün ben kullanıyordum. Görüntüleri izleyince ne kadar yanlış yaptığımı anladım, pişmanım." dediği öğrenildi.

Yetersiz sürücü belgesine de sahip olduğu anlaşılan E.A, "yetkisiz belgeyle araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürmek" ve "kasksız motosiklet kullanmak" suçlarından 2 bin 220 lira idari para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Bu arada polis, tehlikeli yolculuğun yansıdığı görüntüleri de basınla paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:39 Kaynak: AA

Safranbolu, Polis, Karabük, Güncel
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