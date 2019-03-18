Motosikletle Tehlikeli Yolculuk
1 saat önce
Esenler'de, motosiklet sürücüsü, kasksız olarak arkasına kadın ve önüne ters oturttuğu çocuk olduğu halde yolculuk yaptı.
Esenler
'de, motosiklet sürücüsü, kasksız olarak arkasına kadın ve önüne ters oturttuğu çocuk olduğu halde yolculuk yaptı. Trafikteki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı Tekstilkent
Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli, tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptı. Motosikletli, kendisi kask takarken arkasında oturan kadın ile önünde ters bindirilen 3 yaşlarındaki çocuğu tehlikeye attı. Görüntülendiğini fark eden motosiklet sürücüsü daha sonra gözlerden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: DHA
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