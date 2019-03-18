Son Dakika Haberleri: Motosikletle Tehlikeli Yolculuk

Motosikletle Tehlikeli Yolculuk

1 saat önce

Esenler'de, motosiklet sürücüsü, kasksız olarak arkasına kadın ve önüne ters oturttuğu çocuk olduğu halde yolculuk yaptı.

Esenler'de, motosiklet sürücüsü, kasksız olarak arkasına kadın ve önüne ters oturttuğu çocuk olduğu halde yolculuk yaptı. Trafikteki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Tekstilkent Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli, tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptı. Motosikletli, kendisi kask takarken arkasında oturan kadın ile önünde ters bindirilen 3 yaşlarındaki çocuğu tehlikeye attı. Görüntülendiğini fark eden motosiklet sürücüsü daha sonra gözlerden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak 79 Yaşındaki Altın Nine'nin Futbol Aşkı Herkesten Saygı Görüyor Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:56:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletle Tehlikeli Yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]