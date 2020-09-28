Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

SİVAS'ta bir sürücü, kucağına çocuk, arkasına bir kadın alıp, motosikletin arkasındaki eklentiye de 2 çocuk bindirerek trafiğe çıktı. Görenleri korkutan yolculuk, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Sivas'ta Gökçebostan Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde trafikte seyir halindeki motosiklet ve eklentisi görenleri tedirgin etti. Kimliği belirsiz sürücü, kucağına bir çocuk, arkasına bir kadın alıp, motosikletin arkasındaki eklentiye de 2 çocuk bindirerek, yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk, bu sırada bölgede hareket halindeki bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Niksar Caddesi yönüne dönüş yapan motosiklet, kısa süre sonra gözden kayboldu.