Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk
28.11.2020 09:42
BURSA'da sürücüsünün motosikleti tek teker üzerinde kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'da sürücüsünün motosikleti tek teker üzerinde kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi'nde kimliği bilinmeyen sürücü, motosikleti tek teker üzerinde kullandı. Plakasının okunmaması için katlandığı görülen motosikletle tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark edince hızla uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
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