Son Dakika Haberleri: Motosikletle Trafikte Merdiven Taşıdılar

Motosikletle Trafikte Merdiven Taşıdılar

54 dakika önce

Bursa'da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletle kocaman demir merdiven taşınması görenleri hayrete düşürdü.

Motosikletle Trafikte Merdiven Taşıdılar, System.String[]
Bursa'da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletle kocaman demir merdiven taşınması görenleri hayrete düşürdü.

Motosikletle trafikte 2 kişinin ilerlediğini gören sürücüler, motordakilerin arkalarına aldıkları koca seyyar merdiveni elleriyle tutarak taşıdığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeye aldırış etmeden metal merdiveni arkada oturan yolcunun elleriyle tuttuğu görüldü. Motorla merdiven taşıyan şahıslar trafikte hızla gözden kayboldu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor

Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 09:25:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletle Trafikte Merdiven Taşıdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]