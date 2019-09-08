Son Dakika Haberleri: Motosikletle trafikte terör estiren "ithal" maganda yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Motosikletle trafikte terör estiren "ithal" maganda yakalandı

49 dakika önce

15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşüren Cezayir uyruklu maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Motosikletle trafikte terör estiren

15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşüren Cezayir uyruklu maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konularak bin 237 lira para cezası kesilen maganda, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.

15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Bu şekilde metrelerce giden maganda hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atmış, şov uğruna akrobatik hareketler yapmıştı. Maslak Büyükdere Caddesi ve E-5 Karayolu üzerinde de aynı şekilde giden maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.

EHLİYETİNE EL KONULUP PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, magandanın plakasının 41 AAH 828 olduğunu tespit etti. Sürücünün Cezayir uyruklu Mouhamed Z. olduğunu da belirleyen polis, magandayı yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen sürücüye, 'ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri' maddesinden bin 2 lira, 'motosiklet kullanıcılarının devamlı iki elle araç sürmemesi' maddesinden de 235 lira olmak üzere toplamda bin 237 lira idari para cezası kesildi.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Ayrıca, şahsın yabancı sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan maganda Mouhamed Z., 'ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesinden adli işlem yapılmak üzere Şişli Harbiye Polis Merkezi amirliğine teslim edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Atatürk köprüsü, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi
Son dakika: MSB duyurdu: TSK ve ABD ilk ortak kara devriyesine başladı Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu Son Dakika: Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletle trafikte terör estiren "ithal" maganda yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]