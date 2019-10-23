Son Dakika Haberleri: Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı

Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı

34 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kutluoba Köyü Çandır mevkisinde Ahmet Özden (34) idaresindeki 17 TA 379 plakalı motosiklet ile 17 TF 724 plakalı traktör çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosikletten düşen sürücü, yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edilen Özden, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale, Bayramiç, Çandır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay kulüp tesisini silahla bastı Son dakika: Rusya dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, Putin'le görüşmesinin detaylarını anlattı Beyaz Saray'daki kabine toplantısı Trump'a dua ederek başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:08:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]