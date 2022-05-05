Motosikletle traktöre çarpan genç sporcu Mehmetcan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosikletle traktöre çarpan genç sporcu Mehmetcan hayatını kaybetti

05.05.2022 19:52
Motosikletle traktöre çarpan genç sporcu Mehmetcan hayatını kaybetti

İZMİR'in Dikili ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü 13 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Mehmetcan Coşkun, hayatını kaybetti.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü 13 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Mehmetcan Coşkun, hayatını kaybetti.

Kaza, dün Sahil Siteleri yolunda meydana geldi. Okul Sporları Yıldız Erkekler İzmir İl müsabakalarında bilek güreşi şampiyonu olan Mehmetcan Coşkun yönetimindeki motosiklet, traktöre çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmetcan Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Dikili Salihler 80.Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olduğu ve İzmir'i Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda hazırlandığı öğrenilen Coşkun'un cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salihler köyü mezarlığında toprağa verildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Dikili, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletle traktöre çarpan genç sporcu Mehmetcan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletle traktöre çarpan genç sporcu Mehmetcan hayatını kaybetti - Son Dakika
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