Son Dakika Haberleri: Motosikletle uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Motosikletle uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.

Motosikletle uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Gedevet Yaylası yolu Kuru Çay mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Ali Doğan'ın (46) idaresindeki motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosikletle beraber Doğan yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Alanya Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) ve Alanya İlçe Jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından ulaştıklarını kafasına ağır darbe alan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cenazesi sedye yardımıyla çıkartıldıktan sonra morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:58 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, Çay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocasını bıçaklayan kadının hareketleri kan dondurdu! Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı! Şimdi paraya para demiyor Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 20:10:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletle uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]