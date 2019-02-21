Motosikletle Uçuruma Yuvarlandı

Artvin'de motosikletle uçurumu yuvarlana kişi ağır yaralandı.

Artvin'de motosikletle uçurumu yuvarlana kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Murat Alkan'ın kullandığı 08 AL 814 plakalı motosiklet Yeni Mahalle Çevre Yolu İskebe Deresi mevkisinde uçuruma yuvarlandı.





Yaklaşık 100 metrelik uçurumu yuvarlanan Alkan kazada ağır yaralandı.





İhbar üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.



AFAD ekiplerince yuvarlandığı uçurumdan çıkarılan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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