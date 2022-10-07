Son dakika haberi... Motosikletle uyuşturucu satan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Motosikletle uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

07.10.2022 10:35

Son dakika gelişmesine göre Motosikletle uyuşturucu satan şahıs tutuklandı Küçükçekmece'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, bir adrese düzenlediği baskında çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Motosikletle uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, bir adrese düzenlediği baskında çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polise ekipleri hareke geçti. şüpheli şahsın adres bilgisine ulaşan polis ekipleri, baskın düzenledi. Yapılan baskında E.K., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan Genel Bilgi Taraması sorgusunda şahsın "Taksirle Yaralama", "Açıktan Hırsızlık" ve "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" gibi suçlardan toplamda 7 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. E.K, sorgusunda, uyuşturucu ticaretini ise bir motosiklet ile yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Adreste yapılan aramalarda ise 1 kilo 600 gram Hint Keneviri, 198 parça satışa hazır halde toplamda 855,23 gr marihuana uyuşturucu, 7 adet bitki besleme ilacı, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek, havalandırma motoru, 1 adet cep telefonu ve 150 Euro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1) İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1) Bakan Soylu: 'Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bakan Soylu: 'Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bakan Soylu: İstanbul'da 10 İlçede Yeni Yabancı Kaydı Yapılmayacak Bakan Soylu: İstanbul'da 10 İlçede Yeni Yabancı Kaydı Yapılmayacak
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Motosikletle uyuşturucu satan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
16:12 İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
16:03 Tavuğun horoz için yaptıkları sosyal medyada ilgi çekti: İşte gerçek aşk bu
15:58 Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 16:45:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Motosikletle uyuşturucu satan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement