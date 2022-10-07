Son dakika haberi... Motosikletle uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Motosikletle uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, bir adrese düzenlediği baskında çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polise ekipleri hareke geçti. şüpheli şahsın adres bilgisine ulaşan polis ekipleri, baskın düzenledi. Yapılan baskında E.K., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan Genel Bilgi Taraması sorgusunda şahsın "Taksirle Yaralama", "Açıktan Hırsızlık" ve "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" gibi suçlardan toplamda 7 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. E.K, sorgusunda, uyuşturucu ticaretini ise bir motosiklet ile yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Adreste yapılan aramalarda ise 1 kilo 600 gram Hint Keneviri, 198 parça satışa hazır halde toplamda 855,23 gr marihuana uyuşturucu, 7 adet bitki besleme ilacı, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek, havalandırma motoru, 1 adet cep telefonu ve 150 Euro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.