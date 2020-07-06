Motosikletler çarpıştı: 1'i kadın, 3 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde motosikletin, önündeki başka bir motosiklete çarptığı kazada, 1'i kadın, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Bozdoğan-Nazilli karayolunun Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi girişinde meydana geldi. Bozdoğan'dan Nazili yönüne giden Ramazan Durmaz (44) yönetimindeki 09 CCH 21 plakalı motosiklet, aynı yöne giden evli, 2 çocuk babası Cemal Seçen (24) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada her iki motosiklet de devrildi.
Cemal Seçen'in, kullandığı motosikleti kazadan 2 saat önce satın aldığı belirtildi. Durmaz çiftinin ise Bozdoğan'daki bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kaza yaptıkları bildirildi.