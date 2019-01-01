Son Dakika Haberleri: Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi Cuma pazarı civarında Mikail Uysal'ın (19) kullandığı 33 U 8321 plakalı motosiklet ile Serhat Ramazan Dağlı yönetimindeki 33 U 4920 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan her iki sürücü de olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan sürücüler Silifke ve Mersin'e sevk edildi.

Yaralılardan Mikail Uysal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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