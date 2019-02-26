Son Dakika Haberleri: Motosikletler Çarpıştı: 2 Ölü

Motosikletler Çarpıştı: 2 Ölü

2 saat önce

Elazığ'da iki motosikletin çarpışması sonucu, 2 arkadaş hayatını kaybetti.

Motosikletler Çarpıştı: 2 Ölü, System.String[]
Elazığ'da iki motosikletin çarpışması sonucu, 2 arkadaş hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Erbaş idaresindeki 02 EH 655 plakalı motositletle ters istikametten seyir halindeyken karşısından gelen arkadaşı Hakan Demirel yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 arkadaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erbaş'ın, arkada kalan arkadaşı Demirel'e bakmak için geri döndüğü ve kazanın bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:22 Kaynak: İHA

Hakan Demirel, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı

Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletler Çarpıştı: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]