Motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, moto kurye olan Y.E.H. (20) idaresindeki 67 ABU 727 plakalı motosiklet, A.K.(20) idaresindeki 67 ACC 809 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Her iki motosiklet sürücüsü de çarpışmanın etkisi ile yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.E.H. ve A.K.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK