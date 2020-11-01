Motosikletler çarpıştı; biri 13 yaşında, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

ÇANAKALE'nin Bayramiç ïlçesinde plakasız iki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler Nizamettin Evci (20) ile ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki A.E. yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyü girişinde meydana geldi. Küçük yaştaki A.E.'nin kullandığı motosiklet ile Nizamettin Evci yönetimindeki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi A.E., ile Nizamettin Evci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Yaralılardan A.E. ambulansla, Nizamettin Evci ise özel bir araç ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından da yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren A.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.