Motosiklet sürücüsü Furkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, ikizi Ferhat ile diğer sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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