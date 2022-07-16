Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

16.07.2022 18:20

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniceköy mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Furkan Yaşaryönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Burhan Balcı yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüleri ile Furkan Yaşar'ın kullandığı motosiklette yolcu konumunda oturan ikizi Ferhat Yaşar yaralandı. Kaza sonucu yaralanan 3 genç, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Furkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, ikizi Ferhat ile diğer sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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