Motosikletlere sıkı denetim - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde Kurban Bayramı'nın güvenli ve huzurlu geçmesi için, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 ekibin görev yaptığı bildirildi. İlçe merkezine giriş ve çıkışlarda başlatılan denetimlerin, trafiğin yoğun olarak görüldüğü caddelerdeki uygulama noktalarında devam ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarını önlemek için kısa, orta ve uzun vadeli planları içeren "Trafik Kazalarını Önleme Planı", " Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve " Motosiklet Kazaları" konulu genelgeleri doğrultusunda Temmuz ayı itibariyle 190 motosiklet sorgusu yapılarak, sürücü belgesi bulunmayan 13 sürücüye 35 bin 074 TL, kask kullanmayan 75 sürücüye 10 bin 800 TL para cezası kesildi. 30 motosiklet trafikten men edilirken, 3 sahte plaka ve hurdaya ayrılmış motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA