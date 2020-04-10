Motosikletleri çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

İZMİR'de, bir hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet çalan C.E.Ş. (19), polis ekiplerince evine girdiği sırada yakalandı. Şüphelinin motosikletleri çaldığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesinde iki farklı restorandan motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, restoranların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede motosikletleri çalan şüphelinin çok sayıda suçtan dosyası bulunan C.E.Ş. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, motosiklet hırsızı C.E.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada şüphelinin Karşıyaka ve Bornova ilçelerinden de 4 motosiklet daha çaldığı öğrenildi. 1 hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet çalan C.E.Ş., polis ekiplerince evine girdiği sırada yakalandı. Gözaltına alınan C.E.Ş.'nin emniyetteki ifadesi üzerine, kendisine yardım ettiğini ileri sürdüğü A.G. (20) isimli şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

C.E.Ş., motosikletleri çaldığı sırada iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde, restoranın önünde bulunan servis motosikletlerinin yanına gelen C.E.Ş.'nin rahat bir şekilde motosiklete binerek kaçtığı görüldü.