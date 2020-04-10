Motosikletleri çaldığı anlar kamerada (2) - Son Dakika

Motosikletleri çaldığı anlar kamerada (2)
6 saat önce
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIİzmir'de, bir hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet çalan C.E.Ş. ile ona yardım ettiği ileri sürülen A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
İzmir'de, bir hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet çalan C.E.Ş. ile ona yardım ettiği ileri sürülen A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:54 Kaynak: DHA
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