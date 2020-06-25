Motosikletlerin kazasında 2 kişi yaralı - Son Dakika

Bilecik'te 2 motosiklet ile 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki Ali İhsan Duran sevk idaresindeki 11 AJ 639 plakalı motosiklet, Bankalar mevkiinde aynı istikamette seyir halindeki Murat Alkan yönetimindeki 26 ABB 201 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 26 ABB 201 plakalı motosiklet, park halindeki 11 AAN 081 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada, 11 AJ 639 plakalı motosiklet sürücüsü Ali İhsan Duran ile aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Emre Duran (22) yaralandı. Kazada yarılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK