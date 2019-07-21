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Motosikletlerin korkulu rüyaları yakalandı

22 dakika önce

Eskişehir'de farklı tarihlerde direksiyon kilitleri kırılarak çalınan 6 adet motosikleti çaldıkları tespit edilen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Motosikletlerin korkulu rüyaları yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de farklı tarihlerde direksiyon kilitleri kırılarak çalınan 6 adet motosikleti çaldıkları tespit edilen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, değişik adreslerde park halinde bulunan motosikletlerin direksiyon kilitleri kırılarak çalınması olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda olay yerleri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelemesinde Y.A. (19), M.M.D. (19) ve yanlarında bulunan küçük yaşta 1 şahıs suçta kullandıkları araç ile yakalandı. Şüphelilerden Y.A. ile M.M.D., gözaltına alındı. Motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelileri Y.A. ve M.M.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin çalmış oldukları 6 adet motosikletin bulunarak sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
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