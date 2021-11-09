MOTOSİKLETLERİN ÜZERİNE YATARAK YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üzerine yattıkları motosikletleriyle yarışan iki sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatan jandarma, H.K. (17) ile M.B.'yi (17) yakaladı. Haklarında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılan sürücülere, 314'er lira ceza verildi.

Olay Bursa- Ankara kara yolunun İnegöl çıkışında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan iki sürücü, bir süre sonra motosikletlerinin üzerine yatarak ilerledi. Araçların arasında hatalı sollamalar da yapan sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye soktu. O anlar seyir halindeki bir araç sürücüsünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla harekete geçen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K. ile M.B. isimli motosiklet sürücülerini yakaladı. Jandarma, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılan sürücülere, 314'er lira ceza verdi. Jandarmada ifadesi alınan motosiklet sürücüleri, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.