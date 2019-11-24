Motosikletleriyle okul okul dolaşıp öğrencilere bot ve mont yardımında bulundular

"Artık çocuklarımız üşümeyecek" dediler, soğuk havaya rağmen motosikletleriyle yardıma koştular

300 öğrenci üşümesin diye okullara yardım götürdüler

ISPARTA - Isparta'da iki farklı motosiklet grubunun bir araya gelerek düzenlediği kampanya ile kışın 300 öğrencinin üşümemesi için mont ve bot desteği yapıldı. Motosikletçiler, soğuk havaya rağmen motosikletleriyle yardım yapmak için gittikleri okullarda kendi elleriyle öğrencileri giydirerek, yürekleri de ısıttılar.

Isparta'da bir araya gelen motosikletliler kampanya düzenleyerek topladıkları paralar ile öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu. Motosikletlilerin okulları tek tek dolaşarak, öğretmenler nezaretinde sağladığı desteklerin yanı sıra ayrıca, minikler için gitar dinletileri ve farklı aktiviteler de sunuldu.

Isparta Red Devils Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyona, Red Devils Çanakkale - Antalya - İstanbul ile Hells Angels Antalya - Eskişehir - İstanbul Bosphorus, İstanbul - Ankara temsilcileri katıldı.

Kulüpler adına açıklama yapan Red Devils Isparta Kulübü'nden Bahadır Orta, "Red Devils ve Hells Angels Motosiklet Kulüpleri olarak, ikinci düzenlenen 'Çocuklar üşümesin sloganı ile yola çıktığımız kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont kampanyası düzenledik. Bizi bu etkinlikte yalnız bırakmayan, yardımlarıyla destek olan motosiklet kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları ile bireysel olarak yardım yapan herkese teşekkür ederiz. Sizler ve bizler sayesinde, yardım ve ihtiyaç sahibi 300'e yakın öğrencimizi giydirdik. Artık çocuklarımız üşümeyecek. Bizler de bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.