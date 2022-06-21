Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler

21.06.2022 13:18
Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde inşaatı devam eden Millet Bahçesine motosikletlerle gelen şahıslar iddiaya göre inşaat alanındaki bekçileri tehdit etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde inşaatı devam eden Millet Bahçesine motosikletlerle gelen şahıslar iddiaya göre inşaat alanındaki bekçileri tehdit etti. Ne olduğunu anlayamayan bekçiler ise durumu polise bildirip yardım isterken, şahısların bunu neden yaptıklarıysa belirsizliğini koruyor.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece inşaat alanına motosikletler gelen kimliği belirsiz kişiler şantiyedeki gece bekçisi Kadir Çulfa'ya tehditler savurup ardından bölgeden ayrıldı. Birkaç gün önce de benzer bir olayın gerçekleştiğini öne süren Çulfa, "3-4 gündür motosikletler tarafından rahatsız ediliyoruz. Bu akşam hazırlıklı gelmişler. Söylediklerimizden anladığımız baktığımız köpeklerimizden rahatsız olmuşlar. Bir süre burada tehditler savurduktan sonra bölgeden ayrıldılar, yetkilerden yardım istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Çulfa'nın yaşanan olayın ardından polise başvurarak yardım istediği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Öğretmeninin dikkati sayesinde tümörden kurtuldu Öğretmeninin dikkati sayesinde tümörden kurtuldu Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Karahisar, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:24:23. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement