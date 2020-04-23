Motosikletli 1000 gönüllü, Vefa Sosyal Destek Grupları'yla çalışacak - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Vefa Destek Grubu'na destek amacıyla Türkiye Motosiklet Federasyonunca belirlenen motosikletli gönüllü grubu hizmet verecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının talimatları çerçevesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na destek ve katkı amacıyla oluşturulan, Türkiye Motosiklet Federasyonunun belirlediği 1000 kişilik motosiklet grubu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde gönüllülük esasıyla ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.

Gönüllü motosiklet grubunun şu anda 136 kişiden oluşan Başkent ekibi, Ankara Valiliği önünde düzenlenen törenle hizmete başladı.

Vali Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünü kutladı ve yarın başlayacak ramazan ayının Türk milletine huzur, sağlık ve bereket vesilesi olması temennisinde bulundu.

Kampanyanın Vefa Sosyal Destek Grupları'na büyük katkı sağlayacağını belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Motosikletli gönüllü arkadaşlarımıza ve şu ana kadar görev almış gönüllü ve kamu görevlisi Vefa Destek Grubu üyelerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel bir örnek olur ve dalga dalga başka örneklerle Vefa Destek Grupları'mız daha da büyüyerek güçlenir. Amacımız bu salgınla mücadelede devletimize, milletimize destek vermektir."

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da federasyon olarak sosyal dayanışmaya, birlik ve beraberliğe katkı amacıyla kampanya düzenlemeye karar verdiklerini anlattı

Kısa sürede binlerce motosikletlinin kampanyaya gönüllü olarak katılmak istediğini ilettiğini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta 1000 motosikletli gönüllü arıyoruz diye ilana çıktık, ülke genelinde hizmet vermek üzere... Saatler geçmeden 3 bini aşkın motosikletli arkadaşımız 'Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hizmet verebiliriz' diye başvuruda bulundu. Biz de listemizi oluşturarak İçişleri Bakanlığımıza, İller İdaresi Genel Müdürlüğümüze konuyu arz ettik. Onlar da uygun gördüler ve ilgili valiliklere bu hizmete gönüllü arkadaşlarımızın isimlerini bildirdiler. Bugünden itibaren motorsikletli arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerine ekmek, ramazan pidesi, süt, ilaç ne ihtiyaçları varsa götürecek. Vefa Sosyal Destek Grupları'nın koordinasyonunda ve valiliklerin emrinde çalışıyor olacaklar. Bizim bu hizmetimize imkan veren Tüm İçişleri Bakanlığı yetkililerine de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz."