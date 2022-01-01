Motosikletli 2 kapkaçı, kameradan tespit edilip yakalandı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde annesiyle yolda yürüyen B.P. isimli kadının çantasını alıp kaçan motosikletli 2 kapkaççı, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Gaziler Mahallesi'nde evlerine yürüyerek giden B.P. ve annesi M.P.'nin yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Motosikletin arkasında oturan kişi, B.P.'nin omzundaki çantasını çekerek aldı. Kapkaççılar uzaklaşırken, anne-kız yakınlardaki polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 20 kameraya ait kayıtları inceledi. Görüntülerden şüphelilerin D.S. ve B.A. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Çalınan 1 yüzük ve 1 cep telefonu ise şüpheli D.S.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilerek, sahibine teslim edildi. D.S.'nin kapkaç olayı, B.A.'nın ise 'kasten yaralama, yağma ve kapkaç' olaylarına karıştığı tespit edildi.Bu arada, kapkaç anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızının şüphelilerin peşinden koştuğu görüldü.