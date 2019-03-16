Son Dakika Haberleri: Motosikletli 2 Kardeşin Kazası Kamerada

Motosikletli 2 Kardeşin Kazası Kamerada

42 dakika önce

Haber: Zeki GÜNAL - İstanbul DHATEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletli kardeşlerin yaptığı kaza kameraya yansıdı.

Motosikletli 2 Kardeşin Kazası Kamerada, System.String[]
Haber: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletli kardeşlerin yaptığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İki kardeş motosikletleriyle emniyet şeridinde ilerliyordu. Kardeşinin motosikletine arkadan çarpan ağabey yere düştü. Motosiklet ve yola düşen ağabey bir süre sürüklendi. Emniyet şeridindeki kaza arkadan gelen başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Yere düşen kişi kazası şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İlerleyen motosikletliler

-Kaza anı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:23 Kaynak: DHA

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