Motosikletli 2 Kardeşin Kazası Kamerada
24 dakika önce
TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletli kardeşlerin yaptığı kaza kameraya yansıdı.
TEM Otoyolu
'nda ilerleyen motosikletli kardeşlerin yaptığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne
istikametinde meydana geldi. İki kardeş motosikletleriyle emniyet şeridinde ilerliyordu. Kardeşinin motosikletine arkadan çarpan ağabey yere düştü. Motosiklet
ve yola düşen ağabey bir süre sürüklendi. Emniyet şeridindeki kaza arkadan gelen başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Yere düşen kişi kazası şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:37 Kaynak: DHA
Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (1)
Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var
Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı