Motosikletli Alican'ın öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Alican Aran (28), yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü İsmail Şakar, gözaltına alındı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Dalyan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alican Aran yönetimindeki 48 JK 657 plakalı motosiklet ile İsmail Şakar'ın kullandığı 20 ADG 883 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Motosikletin sürücüsü Alican Aran, kazada yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Aran'ı ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Alican Aran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü İsmail Şakar, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.