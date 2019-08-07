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Motosikletli çarpıştığı otomobilin üzerine düştü

11 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir motosikletli çarpıştığı otomobilin üzerine düştü, kaza anı kameraya yansıdı.

Motosikletli çarpıştığı otomobilin üzerine düştü, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir motosikletli çarpıştığı otomobilin üzerine düştü, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski Otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden yokuş aşağı seyreden Samet K.'nin kullandığı 59 LB 107 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen Umut K. yönetimindeki 34 NS 4864 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletli otomobilin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Jandarmadan örnek davranış

Mesai dönüşü evine giderken kaza yerinden geçen Malkara İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli ise yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Samet K. tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı ise, saniye saniye kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Atatürk Bulvarı, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:46 Kaynak: İHA
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