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MOTOSİKLETLİ CİNAYETE KARIŞAN SON ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI - Son Dakika

MOTOSİKLETLİ CİNAYETE KARIŞAN SON ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

03.12.2021 10:46

ADANA'da İsmail Demir'in evinde öldürülmesiyle sonuçlanan olayla ilgili aranan son şüpheliler de yakalandı.

ADANA'da İsmail Demir'in evinde öldürülmesiyle sonuçlanan olayla ilgili aranan son şüpheliler de yakalandı. Polisin yaptığı operasyonda saklandıkları evde gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., Ahmet B. ve Halil İbrahim B. tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B., kardeşi Y.B. (17) ile akrabaları Ö.A. (17) ve M.Ç. (17), yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Demir (24) ile ağabeyleri İsmail Demir (37) ve İbrahim Demir'in (39) evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği tüfekle, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Demir kardeşlerle bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açıp geldikleri motosikletlerle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Demir hayatını kaybetti.

HUSUMETİN NEDENİ 'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU'

İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin Demir'in, saldırganlardan Ali ile Yusuf B.?nin ağabeyi Ahmet B.?nin (26) dini nikahla birlikte yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olduğu ve bu konuda dedikodu yaptığı için başladığı öne sürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yusuf B.?yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinde, 'Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyimle birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail Demir bize 'Ecelinize mi susadınız' Gidin buradan? diye bağırıp küfretti. Sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık? dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, silahlı saldırıda motosikletleri kullandıkları öne sürülen Ö.A. ile M.Ç.?yi de bir süre sonra düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A. ile M.Ç. de tutuklandı. Ali B. ve olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

SAKLANDIKLARI EVDE KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis ekipleri ilk olarak geçen hafta olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Halil İbrahim B.?yi otomobiliyle seyir halindeyken tespit etti. Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu diğer şüpheliler Ali B. ve Ahmet B.?nin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını saptadı. Adrese baskın yapan ekipler kalan 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali B., Ahmet B. ve Halil İbrahim B. burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLETLİ CİNAYETE KARIŞAN SON ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI
MOTOSİKLETLİ CİNAYETE KARIŞAN SON ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI
MOTOSİKLETLİ CİNAYETE KARIŞAN SON ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI
MOTOSİKLETLİ CİNAYETE KARIŞAN SON ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

İbrahim Demir, Hüseyin Demir, İsmail Demir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLİ CİNAYETE KARIŞAN SON ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOTOSİKLETLİ CİNAYETE KARIŞAN SON ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI - Son Dakika
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