Son Dakika Haberleri: Motosikletli, diğer 3 hırsıza böyle karşı koydu
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Motosikletli, diğer 3 hırsıza böyle karşı koydu

55 dakika önce

İngiltere'de bir motosiklet sürücüsü, diğer 3 hırsıza karşı hayatı pahasına mücadele vererek motorunun çalınmasını engelledi.

Motosikletli, diğer 3 hırsıza böyle karşı koydu, System.String[]
İngiltere'de bir motosiklet sürücüsü, diğer 3 hırsıza karşı hayatı pahasına mücadele vererek motorunun çalınmasını engelledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İngiltere'nin Bristol şehrinde meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü, 3 hırsıza karşı mücadele vererek motosikletinin çalınmasını engelledi. Polis tarafından 30 yaşlarında olduğu belirtilen sürücü, yolda dönüş yaparken yavaşladı ve hırsızlardan bir tanesi motosikletini üzerine sürerek, adamı ve motosikletini devirdi. Öte yandan, ikinci motosiklet üzerindeki 2 hırsız da adama saldırmaya başladı. O sırada adamın kendisini savunduğu ve motosikletinin çalınmasına engel olmaya çalıştığı görüldü.

Saldırıya uğrayan adama kimse yardım etmezken, hırsızlar 2 motosikletten birinin olay yerinde bırakarak kaçtı.

Görüntü Dökümü
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-Motosikletli hırsızların, diğer motosikletliye yaklaşması

-Motosikletle diğerine çarpma anı

-Hırsızın kaskı ile soymaya çalıştığı adama vurması

-Hırsızların adamı darp etme anları

-Adamın karşı koyma anları

-Hırsızların motosikletlerden birini bırakarak olay yerinden kaçması


Motosiklet, İngiltere, Bristol, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
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