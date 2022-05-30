Motosikletli genç kız araca yandan çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli genç kız hafif ticari araca yandan çarptı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Özsaraç Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Alperen G. (23) yönetimindeki 16 ADY 527 plakalı hafif ticari araca, Cangül Sokak'tan çıkan sürücü Sıla Y. (17) yönetimindeki 45 KB 4805 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen yolcu konumundaki Elif T. (17) yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)