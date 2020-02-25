Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş araziye gömdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş araziye gömdü - Son Dakika

Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş araziye gömdü

7 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde motosikletli bir genç yol ortasında ölü olarak bulduğu köpeği yol kenarındaki boş araziye gömdü.

Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş araziye gömdü, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde motosikletli bir genç yol ortasında ölü olarak bulduğu köpeği yol kenarındaki boş araziye gömdü.


Karasu istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü Kenan Demir isimli vatandaş seyir halindeyken yolun ortasında ölü olarak bulduğu köpeği yol kenarındaki boş arsaya gömdü. Gencin bu davranışı görenler tarafından takdir edildi.


Yolda seyir halindeyken köpeği yolun ortasında gördüğünü ve yoldan alıp boş bir araziye gömdüğünü belirten Demir, "Daha yavruymuş birisi vurup ardına bile bakmamış insan yolun ortasından alırdı onu orada öyle bırakmış. Ben yoldan geçerken gördüm ve motorumu kenara çektim. Daha sonrasında ise köpeği yolun ortasından alarak yol kenarına getirdim ve boş bir araziye gömdüm. Oda bir candı, belki annesiz belki kimsesizdi" dedi. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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