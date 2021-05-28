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Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü - Son Dakika

Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü

28.05.2021 13:51
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü, System.String[]

Antalya'da süratli olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı.

Antalya'da süratli olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Osman Taha Gencer hayatını kaybetti. Gencer'in cenazesini almaya gelen yakınları ağıtlar eşliğinde Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Sürücünün motor üzerindeyken ellerini bıraktığını iddia eden olayın gördü tanığı Merthan Mert ise "Motosikletli, Güzeloba tarafından geliyordu. Gördüğümde direksiyonu bırakmıştı zaten. Arkamı döndüğümde sadece bir ses geldi. Döndüm, motor fırladı" dedi. Dehşet verici kazanın görüntüleri ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarından kent merkezi istikametine gitmekte olan 19 yaşındaki Osman Taha Gencer, iddiaya göre süratli bir şekilde motosiklet kullanıyordu. Görgü tanıklarının beyanına göre motor üzerinde ellerini bırakan Gencer, kaldırıma çarparak elektrik direğine fırladı. Fırlamanın etkisi ile motosiklet farklı bir yere savruldu. Çarpmanın etkisi ile elektrik direğinin lambası yere düştü. Motosiklet ise ikiye bölündü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, Gencer'i ambulansa aldı. Gencer, hastaneye giderken ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Osman Taha Gencer'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen yakınları ise sinir krizi geçirerek ağıtlar yaktı.

"Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı"

Hızla gelen motosiklet sürücüsünün önce aydınlatma direğine çarptığı daha sonra ise kaldırım üzerine savrulduğu görüldü. Öte yandan görüntülerde, motosikletin hızla üzerine geldiğini gören kaldırımdaki vatandaşın kaçma anı da görüntülere yansıdı. Kazayı gören vatandaşların ise yardım amaçlı olay yerine koştuğu görüldü.

"Motor bayağı hızlıydı"

Olayın görgü tanığı Cüneyt Yıldız, "Olay, sabah 08.05'te oldu. Dışarıda oturuyordum. Motor bayağı hızlıydı. Direğe çarptı. Motosiklet marketin önüne uçtu. Direğin de lambası düştü. Şok haliyle polis ve ambulansa haber verdim. 1.5 saat sonra kardeşi olay yerine geldi. Teselli etmeye çalıştım. Geçen hafta da bir kaza yapmış. Ailesi perişan durumda" dedi.

"Suratı gözümün önünden gitmiyor"

Motosikletin üzerine geldiğini görüp kaçan Merthan Mert ise, "Sabah dükkanı açarken oldu kaza, motosikletli Güzeloba tarafından geliyordu. Gördüğümde direksiyonu bırakmıştı zaten. Arkamı döndüğümde sadece bir ses geldi. Döndüm, motor fırladı. Kaza yaptığını gördüm. Marketin önündeki dolapları parçaladı geçti. Üzerime geldiği için ben kaçtım. Yanına gittiğimde nefes almaya çalışıyordu. Suratı gözümün önünden gitmiyor" dedi. - ANTALYA

Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü
Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü

Adli Tıp Kurumu, Motosiklet, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli genç önce aydınlatma direğine çarptı sonra kaldırıma savruldu: 1 ölü - Son Dakika


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