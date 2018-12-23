Son Dakika Haberleri: Motosikletli Gencin Feci Ölümü

Motosikletli Gencin Feci Ölümü

2 saat önce

Motosikletli gencin feci ölümü Kemer'de virajı alamayan genç, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak feci şekilde can verdiANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan sürücü feci şekilde can verdi.

Motosikletli gencin feci ölümü
Kemer'de virajı alamayan genç, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan sürücü feci şekilde can verdi.
Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'da oto tamir servisi işleten Hasan Uzdemir (35), 34 TP 7303 plakalı motosikletiyle pazar gezmesinden dönerken Beldibi'nde D-400 Karayolu kenarında bulunan gözlemecide mola verdi. Saat 17: 00 sıralarında gözlemeciden ayrılarak Antalya yönüne hareket eden Hasan Uzdemir'in motosikleti, 6 dakika sonra karşılaştığı ilk virajda yan yatarak sürüklenmeye başladı. Uzdemir'in vücudu, yol kenarındaki demir bariyerlerin ayaklarına çarpmasıyla kolu ve bacağı bariyerlere takılan Uzdemir'in cesedi yol kenarına savruldu. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, yine bariyerlerin ayağına çarparak yol kenarındaki çalılıklara savrulan motosiklet alev alarak yandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekibi Hasan Uzdemir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Jandarma Karakolu, Bölge Trafik Ekibi olay yeri tutanağı tanzim etti. Uzdemir'in cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kazadan önce Hasan Uzdemir'i son gören kişi olan 45 yıllık motosikletçi Şahin Hasan Duyar, "Benim yol kenarındaki gözlemeci dükkanım motosikletçilerin uğrak yeridir. Hasan da her zaman benim dükkana uğramadan geçmezdi. Bugün de öyle yaptı. Dükkandan ayrıldıktan 6 dakika sonra da kaza yaptı. Çok üzgünüm. .Bu bariyerlerin ayakları olmasa böyle olmazdı. Bariyerlerin ayaklarının kapanması lazım" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:13 Kaynak: İHA

Antalya, Motosiklet, Kemer, 3. Sayfa
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