Son Dakika Haberleri: Motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı
Son Dakika Güncel Motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

Motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

1 saat önce

5 kara yolunda genç sürücünün torpilli şakası korku dolu anlar yaşattı.

E-5 kara yolunda genç sürücünün torpilli şakası korku dolu anlar yaşattı. Yol kenarında durduğu esnada yaktığı bir torpili, kendisinden kaçan arkadaşının üstüne attı. Torpil o esnada yoldan geçen halk otobüsünün altında patlarken genç, ikinci torpili ise egzozda patlattı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

İstanbul E-5 kara yolunda Çağlayan mevkiinde 3 motosikletli, Edirne istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücülerden biri arkadaşlarına yorulduğunu iddia ederek yol kenarında durdu. Ardından motosikletli genç arkadaşını korkutmak için cebinden torpil çıkarttı. Gencin torpili yaktığını gören arkadaşı ise koşarak kaçmaya başladı. O esnada ise genç çakmakla saniyelerce torpili yakmaya çalıştı. Korkudan bariyerlerin diğer yanına kaçan arkadaşı ise onu kovalamaya başladı.

TORPİLİ HEM OTOBÜSE ATTI HEM DE EGZOZDA PATLATTI

Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Şaka uğruna yürekleri ağza getiren o genç, ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak patlattı. E-5 karayolunda bu şekilde eğlenen genç, arkadaşlarının "polis geliyor" uyarısına rağmen üçüncü bir torpili de yakmaya çalıştı. Tüm bunları yaparken kahkahalara boğulan genç ve arkadaşları o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

Çağlayan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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