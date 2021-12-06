Motosikletli gençler ölümden döndü - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile şehir içi minibüsü çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.K. (17) idaresindeki 48 VY 365 plakalı motosiklet, Osmanpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan Sedat A'nın (54) kullandığı 16 M 8537 plakalı şehir içi minibüsü ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü İ.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan E.D. (17) motosikletten savruldu. Yaralanan iki genç için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan İ.K. ve E.D. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza sonrasında motosiklet hurdaya dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA