Motosikletli gençler ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Motosikletli gençler ölümden kıl payı kurtuldu

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, motosiklet üzerindeki gençlerin takla attığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, motosiklet üzerindeki gençlerin takla attığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Şehzadeler ilçesi Akıncılar Mahallesi Erler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşağa hızla giren 45 AAD 65 plakalı H.B. idaresindeki motosiklet ile 45 RA 365 plakalı A.U. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan H.B. ve arkadaşı havada takla atarak kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gençleri hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Kazaya tanık olan iş yeri sahibi Alican Özçınarlı, "Burada duruyordum. Otomobil de bu cadde üzerinden geliyordu. Motosiklet de aradan çıktı. Köşedeki minibüs nedeniyle otomobil sürücüsü motosikleti fark etmeyince çarptı. Ambulansı da biz aradık. Arkasından polis ekipleri de geldi. Motosikletin üzerindeki kızın kaşı falan açılmıştı. İnşallah durumları iyidir" dedi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Aykut Yeniçağ/İHA)

Motosikletli gençler ölümden kıl payı kurtuldu

Motosiklet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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