Motosikletli gençleri başlarındaki kask ölümden kurtardı - Son Dakika
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Motosikletli gençleri başlarındaki kask ölümden kurtardı

7 saat önce

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletli gençleri ölümden başlarındaki kask kurtardı.

Motosikletli gençleri başlarındaki kask ölümden kurtardı, System.String[]

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletli gençleri ölümden başlarındaki kask kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen hafif ticari aracın sürücüsü, o sırada diğer istikametten gelen motosikletli sürücüyü fark etmedi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Motosikletin arka kısmında oturan ve sürüklenen gencin başındaki kask, genci ölümden kurtardı.


Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
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