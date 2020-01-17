Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletli gençleri başlarındaki kask ölümden kurtardı - Son Dakika
Motosikletli gençleri başlarındaki kask ölümden kurtardı
7 saat önce
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletli gençleri ölümden başlarındaki kask kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletli gençleri ölümden başlarındaki kask kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen hafif ticari aracın sürücüsü, o sırada diğer istikametten gelen motosikletli sürücüyü fark etmedi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Motosikletin arka kısmında oturan ve sürüklenen gencin başındaki kask, genci ölümden kurtardı.
Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. - IĞDIR
Son Dakika Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin katil zanlısı komşusu çıktı! TV yıldızı tavuğu öldüren köpeğin sahibine 615 euro para cezası Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2) Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış