Son Dakika Haberleri: Motosikletli Gençlerin Öldüğü Kazada Sanık Tır Sürücüsü Beraat Etti

Motosikletli Gençlerin Öldüğü Kazada Sanık Tır Sürücüsü Beraat Etti

39 dakika önce

MERSİN'de, motosikletli Yunus Emre Karan (23) ve arkadaşı Abidin Gül'ün (22) ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan TIR sürücüsü Adnan D., beraat etti.

Motosikletli Gençlerin Öldüğü Kazada Sanık Tır Sürücüsü Beraat Etti, System.String[]
MERSİN'de, motosikletli Yunus Emre Karan (23) ve arkadaşı Abidin Gül'ün (22) ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından hakkında  2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan TIR sürücüsü Adnan D., beraat etti.

Kaza 26 Kasım 2017 günü  Yenişehir ilçesinde TEM yolunun üniversite bağlantısı yakınlarında meydana geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gül, motosikletleri ile dolaşmaya çıktı. Ancak tali yoldan çıkan Adnan D.'nin kullandığı TIR'a çarptılar. Kazada Karan ile Gül hayatlarını kaybetti.TIR sürücüsü Adnan D. hakkında  Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına, ölen gençlerin yakınları aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmaya kazanın ardından tutuklanan daha sonraki süreçte ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakılan tutuksuz sanık Adnan D. ise gelmedi.

Duruşma savcısı, mütaalasında ölen 2 arkadaşın saatte 200 kilometre hızla seyir ettiklerini bu nedenle tam kusurla olduklarını, TIR sürücüsü Adnan D.'nin kusuru bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti. Abidin Gül'ün babası ve Karan Ailesi'nin avukatı ise mütaalayı kabul etmediklerini bildirerek, Adnan D.'nin cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, TIR sürücüsü Adnan D.'yi 'suçta taksirinin bulunmadığı' gerekçesiyle beraat ettirdi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:10 Kaynak: DHA

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